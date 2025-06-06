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Спорт

Пяти гимнасткам из Пскова присвоили звание мастера спорта России

Пяти спортсменкам из Пскова присвоили звание мастера спорта России по художественной гимнастике. Об этом сообщает Министерство спорта России.

Фото: группа «Художественная гимнастика Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Звания мастера спорта получили псковички Майя Астафьева, Злата Губкина, Екатерина Евдокимова, Полина Прокофьева и Ольга Яковлева.

Спортсменки выполнили норматив на всероссийских соревнованиях «Кубок НГУ им. П. Ф. Лесгафта» и чемпионате Северо-Западного федерального округа.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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