Пяти гимнасткам из Пскова присвоили звание мастера спорта России

17:46, 06 июня 2025, ПАИ

Пяти спортсменкам из Пскова присвоили звание мастера спорта России по художественной гимнастике. Об этом сообщает Министерство спорта России.

Звания мастера спорта получили псковички Майя Астафьева, Злата Губкина, Екатерина Евдокимова, Полина Прокофьева и Ольга Яковлева.

Спортсменки выполнили норматив на всероссийских соревнованиях «Кубок НГУ им. П. Ф. Лесгафта» и чемпионате Северо-Западного федерального округа.

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