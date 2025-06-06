Уникальный проект разработки зон охраны ОКН в Пскове презентуют на федеральном уровне

22:20, 06 июня 2025, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в VIII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие», который в эти дни проходит в Рязани. Его тема – «Архитектурное наследие древних городов – культурный код памяти и его роль в сохранении духовной целостности российских исторических поселений», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках мероприятия председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры региона Алексей Калиненко презентуют на федеральном уровне проект «Сердце древнего Пскова». Проект также участвует в смотре-конкурсе «Культурное наследие регионов России» в номинации «Региональные или муниципальные программы, направленные на сохранение объектов архитектурного и ландшафтного наследия».

«Надеемся, что высокое жюри конкурса по достоинству оценит кропотливый многолетний труд команды единомышленников. Реализация проекта стала возможной благодаря участию в разработке зон охраны специалистов Министерства культуры Российской Федерации, а также личной поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова)», – отметил Вадим Нэдик.

Напомним, в Псковской области завершён уникальный для России масштабный проект разработки зон охраны особо ценных объектов культурного наследия в городе Пскове. Работа велась с учётом требований международного, федерального и регионального законодательства и региональных вопросов развития территорий. На сегодняшний день Псков – единственный город в стране, где на законодательном уровне определены все границы и все градостроительные регламенты городской территории. Всего в Пскове установлено 14 зон охраны.

Представители псковской делегации активно участвуют и в деловой программе фестиваля. Так, 5 июня Вадим Нэдик выступил с докладом на круглом столе «Нематериальное культурное наследие в исторических городах как неотъемлемая часть памятников архитектуры». 7 июня он пообщается с коллегами и единомышленниками в рамках панельной дискуссии «Неопознанный объект культурного наследия: подходы к определению существа исторического поселения, его границ и предмета охраны».

В фестивале принимают участие представители органов государственной власти, управлений государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационных, проектных и научно-исследовательских организаций – всего более 150 российских и зарубежных экспертов.