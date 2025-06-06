Гуманитарная миссия глазами добровольцев: студенты-медики поделились своим опытом работы в новых регионах

22:38, 06 июня 2025, ПАИ

В Псковском государственном университете прошла встреча с участниками медицинского направления гуманитарной миссии в новых регионах, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности Светлана Воднева представила спикеров и подчеркнула значимость формата открытого диалога, где любой участник может смело выразить своё мнение и задать волнующий вопрос.

Герман Миц и Дмитрий Смирнов, студенты пятого курса института медицины и экспериментальной биологии, четыре месяца оказывали помощь пациентам и врачам в больницах Донецка, Мариуполя. Поездка была тяжёлой, в том числе в плане бытовых условий. В отделении нейрохирургии первые несколько дней пятикурсники выполняли функции санитаров, а потом им была дана возможность проявить полученные в вузе навыки.

«Военная медицина – это поток. Хирургам нередко приходится проводить в операционной долгие часы, проводя одну операцию за другой», – отмечают студенты.

Менялись посуточно. На вопрос о мотивации, отвечают, что желание оказать помощь стало решающим фактором в этой поездке. Это то, что даёт силы и возможность работать.

Участники встречи задавали вопросы о направлениях волонтёрской деятельности, о впечатлении от посещённых городов и об источниках внутренней силы, поддерживающей волонтёров. Также они поинтересовались, не изменил ли приобретённый опыт желание работать по выбранному направлению.

«Жизненный путь определён. Эта поездка окончательно укрепила моё желание», – рассказал Герман Миц.

Светлана Николаевна отметила, что опыт студентов – яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу, и выразила надежду, что в дальнейшем их работа будет проходить исключительно в мирной обстановке.

«Эта поездка стала уникальным опытом, позволившим понять, способен ли я работать в данной сфере», – отметил Дмитрий Смирнов.

Отметим, организатором встречи является Координационный центр по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.