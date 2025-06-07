Спектакль для семейного просмотра «Пушкин.сказки» проходит в «Михайловском»

13:17, 07 июня 2025, ПАИ

На Днях пушкинской поэзии и русской культуры «Первый театр» представляет спектакль для семейного просмотра «Пушкин.сказки», сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Нарисованный Пушкин попадает в нарисованный детьми мир собственных сказок. Плавает с Русалкой в море, спасает Царевну-Лебедь от злого волшебника Черномора. Везде его сопровождает сказочный кот. А роли тридцати трёх богатырей исполняют зрители», – отметили организаторы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.