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Общество

Спектакль для семейного просмотра «Пушкин.сказки» проходит в «Михайловском»

На Днях пушкинской поэзии и русской культуры «Первый театр» представляет спектакль для семейного просмотра «Пушкин.сказки», сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Нарисованный Пушкин попадает в нарисованный детьми мир собственных сказок. Плавает с Русалкой в море, спасает Царевну-Лебедь от злого волшебника Черномора. Везде его сопровождает сказочный кот. А роли тридцати трёх богатырей исполняют зрители», – отметили организаторы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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