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Общество

Ещё 35 ФАПов в Псковской области «Россети» подключат к электросетям

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с генеральным директором компании «Россети Северо-Запад» Вячеславом Торсуновым обсудил развитие электросетевой инфраструктуры для реализации федеральных проектов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Для Псковской области развитие сферы здравоохранения – социально значимый и приоритетный проект, реализация которого невозможна без электросетевой инфраструктуры. Особенно это актуально для приграничных территорий. Совместно с «Россети Северо-Запад» повышаем качество жизни в регионе», – отметил Михаил Ведерников.

Глава компании отметил, что в 2024 году энергетики подключили к электросетям 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). ФАПы построены в регионе по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». В 2025 году «Россети Северо-Запад» подключат ещё 35 ФАПов.

«Знаю, что реализация федеральных проектов развития социальной инфраструктуры под личным контролем губернатора области. Поэтому уделяем особое внимание обеспечению мощности для больниц и фельдешерско-акушерских пунктов. Строительство медицинской инфраструктуры – важное условие социального развития Псковской области», – отметил Вячеслав Торсунов.

Также в этом году компания обеспечит мощность для Печорской районной больницы. Её реконструируют по поручению президента России Владимира Путина модернизировать социальную инфраструктуру приграничных районов.

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