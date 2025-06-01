Дни пушкинской поэзии и русской культуры – 2025

Дни пушкинской поэзии и русской культуры прошли в Псковской области. 7 июня на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах развернулись главные события праздника – спектакль «Ниоткуда с любовью...» при участии звёзд отечественного кинематографа Ирины Пеговой, Алексея Кравченко и Сергея Шнырёва, «Министерство Картонии», выступление московского оркестра «Пакава Ить», всероссийский проект «Школьная классика», представление уличного театра «Огненные люди», «Великанцы» и другие. Все события запечатлела фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.