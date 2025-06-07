Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Около миллиона рублей лишились псковичи из-за мошенников

Около миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Острова и Псковского района из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно версии следствия, неизвестные лица звонили жителям и, используя различные уловки, завладели их сбережениями. В частности, мошенники обещали искателям быстрых денег дополнительные доходы в интернете. Некоторые пользователи стали жертвами злоумышленников при проведении операций купли-продажи товаров на интернет-платформах, включая мебель и самокаты. Другим собеседникам аферисты предложили срочно перевести деньги на «безопасные счета», и те согласились.

В результате потерпевшие обратились за помощью в полицию. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2025

Мужчина пострадал во время пожара в Стругокрасненском районе
07 июня 2025

Пассажира мотоцикла госпитализировали после ДТП в Бежаницком районе
07 июня 2025

Два ребёнка и девушка пострадали в результате ДТП в Пскове
07 июня 2025

Пожарные ликвидировали возгорание в доме на улице Пролетарской в Идрице
06 июня 2025

Подросток без водительских прав врезался на мопеде в здание подстанции в Невеле
06 июня 2025

Более двух тысяч пожаров произошло в Псковской области с начала года
06 июня 2025

Грузовик сбил женщину в Великих Луках
06 июня 2025

Участники нападения на псковских десантников получили сроки от 13 до 24 лет

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...