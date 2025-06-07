Около миллиона рублей лишились псковичи из-за мошенников

10:53, 08 июня 2025, ПАИ

Около миллиона рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Острова и Псковского района из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно версии следствия, неизвестные лица звонили жителям и, используя различные уловки, завладели их сбережениями. В частности, мошенники обещали искателям быстрых денег дополнительные доходы в интернете. Некоторые пользователи стали жертвами злоумышленников при проведении операций купли-продажи товаров на интернет-платформах, включая мебель и самокаты. Другим собеседникам аферисты предложили срочно перевести деньги на «безопасные счета», и те согласились.

В результате потерпевшие обратились за помощью в полицию. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.