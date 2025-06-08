Две женщины пострадали в результате ДТП в Псковском районе

17:15, 08 июня 2025, ПАИ

ДТП с опрокидыванием автомобиля «Москвич» произошло перед деревней Быстрецово в Псковском районе: 46-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительского удостоверения, не справился с управлением. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате аварии пострадали две женщины, одна из них в тяжёлом состоянии.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные и сотрудники ГАИ. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, состояние второй пассажирки уточняется.

Проводится проверка.