Две женщины пострадали в результате ДТП в Псковском районе
ДТП с опрокидыванием автомобиля «Москвич» произошло перед деревней Быстрецово в Псковском районе: 46-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительского удостоверения, не справился с управлением. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате аварии пострадали две женщины, одна из них в тяжёлом состоянии.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные и сотрудники ГАИ. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, состояние второй пассажирки уточняется.
Проводится проверка.