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Общество

12 июня в Пскове из-за реконструкции теплотрассы закроют часть улицы Коммунальной

12 июня в Пскове из-за реконструкции теплотрассы закроют часть улицы Коммунальной, сообщил глава города Борис Елкин.

Фото: Псковские теплосети

Для качественного проведения работ по реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского с увеличением диаметра трубопроводов потребуется временно ограничить автомобильное движение на улице Коммунальной с 12 июня по 12 июля. Будет доступна лишь одна полоса из четырёх. Автобусы эти изменения не затронут, они продолжат следовать по маршрутам без изменений.

Для минимизации неудобств автомобилистов будет организовано временное двустороннее движение на Печорской улице.

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