Изменится расписание некоторых пригородных поездов в Псковской области

23:54, 08 июня 2025, ПАИ

В связи с празднованием Дня России и переносом выходных дней изменится расписание пригородных поездов, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

11 июня отправление пригородных поездов будет проходить по графику пятницы, 12, 13 и 14 июня – по субботнему, 15 июня – по воскресному графику.

Кроме того, 16 июня отменяются поезда № 6511, 6512 на участке Новосокольники – Самолуково и № 6663 на участке Дно – Морино.

Изменяется расписание пригородных поездов:

– № 6511 Дно – Новосокольники: отправление со станции Дно в 05:16, остановка в Дно п. 247 – в 05:22, в Вязье – в 05:33–05:40, на разъезде Бакач – в 05:56–06:03, в Дедовичах – в 06:16–06:17, в Судоме – в 06:29–06:30, на станции Плотовец – в 06:41–07:05, в Чихачёво – в 07:20–07:22, в Ашево – в 07:37–07:38, в Лозовицах – в 07:51-07:54, в Сущево – в 08:11–08:13, в Загоскино – в 08:25–08:26, на разъезде Тигощи – в 08:33–08:34, в Локне – в 08:42–08:44, в Стримовичах – в 08:56–08:57, прибытие на станцию Самолуково в 09:13;

2 № 6512 Новосокольники – Дно: отправление со станции Самолуково в 19:28, остановка в Стримовичах – в 19:43–19:44, в Локне – в 19:55–19:58, на разъезде Тигощи – в 20:06–20:07, в Загоскино – в 20:14–20:15, в Сущево – в 20:27–20:29, в Лозовицах – в 20:47–21:00, в Ашево – в 21:19–21:22, в Чихачёво – в 21:38–21:39, на станции Плотовец – в 21:54–21:55, в Судоме – в 22:06–22:07, в Дедовичах – в 22:18–22:54, на разъезде Бакач – в 23:09–23:10, в Вязье – в 23:27-23:29, в Дно п. 247 – в 23:37, прибытие на станцию Дно в 23:43;

– № 6652 Дно – Морино: отправление со станции Дно в 03:45, остановка в Полонке в 04:04–04:05, прибытие на станцию Морино в 04:20;

– № 6651 Морино – Дно: отправление со станции Морино в 04:31, остановка в Полонке в 04:46–04:47, прибытие на станцию Дно в 05:06;

– № 6664 Дно – Морино: отправление со станции Дно в 23:55, остановка в Полонке в 00:14–00:15, прибытие на станцию Морино в 00:30.

17 июня назначается поезд № 6663 Морино – Дно: отправление со станции Морино в 00:42, остановка в Полонке в 00:57–00:58, прибытие на станцию Дно в 01:16.