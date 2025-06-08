Серию мероприятий ко Дню России проведёт молодёжь в Псковской области

23:25, 08 июня 2025, ПАИ

Серию мероприятий ко Дню России готовит Центр молодёжи и общественных инициатив, сообщили ПАИ. Основные события пройдут 11 и 12 июня в Пскове и других муниципальных образованиях региона.

11 июня в 15:00 Дом молодежи (Штаб 80-летия Победы) примет участников всероссийской интеллектуальной игры «Путешествуем по России». Мероприятие позволит молодым людям продемонстрировать знания о культурно-историческом наследии и географических особенностях страны в интерактивном формате. Участие бесплатное, за подробностями можно обращаться в группу «ВКонтакте» «Молодёжь Псковской области».

12 июня праздничная программа откроется в 13:00 автопробегом с государственной символикой. Колонна автомобилей стартует от горы Соколихи и проследует по улицам Пскова. Любой желающий может присоединиться к колонне и стать частью большого шествия. В 14:30 в актовом зале Дома молодежи состоится встреча «Диалог с героем», где участники смогут пообщаться с военнослужащими.

В 16:00 на прилегающей к Дому молодежи территории пройдет высадка деревьев в рамках международной акции «Сад памяти» и регионального проекта «Зеленая область». Деревья высадят молодежные объединения региона. Мероприятие символизирует связь поколений и заботу о природном наследии.

В течение дня волонтеры вместе с ростовой куклой будут раздавать ленты-триколор на площади Ленина и в Летнем саду.

Также любой желающий может присоединиться к акции «Движения первых» «Флаги России». В соцсетях можно делиться снимками украшенных окон и фасадов домов с хештегом #ФлагиРоссии.

В муниципальных образованиях области состоится традиционное вручение паспортов юным гражданам в рамках акции «Мы – граждане России».