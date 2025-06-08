Облако-воронка образовалось над Псковским районом
Облако-воронка образовалось над Псковским районом, сообщили ПАИ читатели. Это необычное, но вполне нормальное явление, косвенным образом связанное с грозовой деятельностью.
Облако-воронка не имеет никакого отношения к торнадо. Эта облачная форма образуется при кучевых дождевых облаках.
Развитие такого облако может привести к шквалу и сильному ветру, но необязательно.
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