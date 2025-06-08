Облако-воронка образовалось над Псковским районом

22:19, 08 июня 2025, ПАИ

Облако-воронка образовалось над Псковским районом, сообщили ПАИ читатели. Это необычное, но вполне нормальное явление, косвенным образом связанное с грозовой деятельностью.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Облако-воронка не имеет никакого отношения к торнадо. Эта облачная форма образуется при кучевых дождевых облаках.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Развитие такого облако может привести к шквалу и сильному ветру, но необязательно.