Нетрезвый водитель врезался в столб на Крестовском шоссе в Пскове

11:17, 09 июня 2025, ПАИ

Водитель врезался в столб на Крестовском шоссе в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, мужчина за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения. С тяжелыми травмами он госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.