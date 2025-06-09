Нетрезвый водитель врезался в столб на Крестовском шоссе в Пскове
Водитель врезался в столб на Крестовском шоссе в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, мужчина за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения. С тяжелыми травмами он госпитализирован в медицинское учреждение.
На месте происшествия работали пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
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