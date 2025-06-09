Дачное соседство: какой забор в СНТ считается вне закона

13:02, 09 июня 2025, ПАИ

Вопрос установки сплошного забора на дачном участке прокомментировала председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Ирина Еремкина. Разъяснения по этому поводу она дала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Чёткого запрета нет. Единственное, когда собственники хотят поставить между собой сплошной забор, они должны между собой заключить письменное соглашение о том, что сосед не против этого», – объяснила эксперт. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о вступлении в силу запрета на глухие заборы между соседями в СНТ.

По словам Ирины Еремкиной, если согласия на установку сплошного забора нет, то она незаконна и грозит судебными разбирательствами. «Сосед, которому не нравится такой забор, может подать в суд и выиграет его», - предупредила она и уточнила, что высота ограждения не должна превышать 1,5 метра.

Собеседница ПАИ также подчеркнула, что данный вопрос регулируется Градостроительным кодексом РФ и строительными нормами. «Поэтому, когда нам начинают говорить, что будут штрафовать, к примеру, за одуванчики. Уважаемые, давайте сошлёмся - каким нормативным документом это предусматривается, в каком нормативном документе это прописано. Если нет ссылки ни на какой документ, то это просто написано в интернете», - сказала председатель регионального отделения Союза садоводов.

Что касается плана застройки садового участка, то в Градостроительном кодексе содержится вся необходимая дачнику информация: где могут находиться кусты, деревья, дома, баня и забор, обратила внимание Ирина Еремкина.