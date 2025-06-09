Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дачное соседство: какой забор в СНТ считается вне закона

Вопрос установки сплошного забора на дачном участке прокомментировала председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Ирина Еремкина. Разъяснения по этому поводу она дала в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Чёткого запрета нет. Единственное, когда собственники хотят поставить между собой сплошной забор, они должны между собой заключить письменное соглашение о том, что сосед не против этого», – объяснила эксперт. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о вступлении в силу запрета на глухие заборы между соседями в СНТ.

По словам Ирины Еремкиной, если согласия на установку сплошного забора нет, то она незаконна и грозит судебными разбирательствами. «Сосед, которому не нравится такой забор, может подать в суд и выиграет его», - предупредила она и уточнила, что высота ограждения не должна превышать 1,5 метра.

Собеседница ПАИ также подчеркнула, что данный вопрос регулируется Градостроительным кодексом РФ и строительными нормами. «Поэтому, когда нам начинают говорить, что будут штрафовать, к примеру, за одуванчики. Уважаемые, давайте сошлёмся - каким нормативным документом это предусматривается, в каком нормативном документе это прописано. Если нет ссылки ни на какой документ, то это просто написано в интернете», - сказала председатель регионального отделения Союза садоводов.

Что касается плана застройки садового участка, то в Градостроительном кодексе содержится вся необходимая дачнику информация: где могут находиться кусты, деревья, дома, баня и забор, обратила внимание Ирина Еремкина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 июня 2025

Участники первого заезда «Истоки. Школа» разработали четыре решения для сохранения исторической памяти
09 июня 2025

О мужской косметике поговорят в программе «Бизнес-ланч»
09 июня 2025

О состоянии спасённых из запертой квартиры котов рассказали псковские зоозащитники
09 июня 2025

Банки ограничили дроперам сумму онлайн-переводов до 100 тысяч рублей в месяц
09 июня 2025

Популярные схемы обмана подростков при поиске работы перечислил эксперт Банка России
09 июня 2025

Дачное соседство: какой забор в СНТ считается вне закона
09 июня 2025

Установить лимиты на использование средств с карты подростка рекомендовал эксперт Банка России
09 июня 2025

Несколько объектов Псковского музея-заповедника сегодня закрыты

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...