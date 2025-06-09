Как ИП сменить систему налогообложения, рассказали псковичам

12:29, 09 июня 2025, ПАИ

Индивидуальный предприниматель (ИП) может перейти с упрощённой системы налогообложения (УСН) на налог на профессиональный доход (НПД). Для этого налогоплательщику достаточно выполнить несколько условий, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, налогоплательщик должен зарегистрироваться в качестве плательщика НПД, в течение месяца со дня постановки в качестве самозанятого направить в налоговый орган по месту регистрации уведомление о прекращении применения УСН с даты перехода на НПД (форма № 26.2-8, форма по КНД 1150024).

При выполнении этих условий ИП будет считаться прекратившим применение упрощённой системы налогообложения со дня постановки на учёт в качестве плательщика НПД.

Если предприниматель не предоставит уведомление или подаст его с нарушением, статус самозанятого будет аннулирован по решению налогового органа.

При этом на дату перехода на НПД должны соблюдаться следующие условия:

не ведётся деятельность, при которой НПД применять нельзя;

нет наёмных работников по трудовым договорам;

не применяется ПСН на дату регистрации в качестве плательщика НПД.

Отметим, что с 1 июля 2025 года уведомление о прекращении применения упрощенной системы налогообложения можно будет направить в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог».