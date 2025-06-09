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Общество

Фольклорный праздник «Накануне Купалы – 2025» пройдёт в Локнянском районе

Фольклорный праздник «Накануне Купалы – 2025» пройдёт в деревне Гоголево Локнянского района 5 июля, сообщили ПАИ в Полистовском заповеднике.

В программе праздника хоровод вокруг купальского костра, плетение венков, народные детские игры, театрализованное представление, деревенская ярмарка и вкусные угощения, концертная программа с фольклорными и творческими коллективами Псковской области, мастер-классы. Кроме того, будут работать несколько специальных площадок.

В 12:00 начнётся экскурсия по экотропе «Люди и леса». Нужна предварительная запись по почте edemvpolisto@gmail.com или по телефону 8 (81141) 22-391. В 13:00 – театрализованное представление для детей. В 14:00 – начало работы всех площадок праздника.

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