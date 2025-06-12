Международная встреча воздухоплавателей – 2025

Международная встреча воздухоплавателей снова стартовала в Великих Луках. В ней принимают участие порядка 50 спортсменов из 11 регионов России. Вчера, 8 июня, состоялся первый, тренировочный полёт аэронавтов, в ходе которого они выполнили несколько заданий: «вальс сомнений», достижение цели, заявленной пилотом, и продолжение полёта от окрестностей деревни Платоново до района деревни Задежа. Как это было – в фоторепортаже Максима Барканова.