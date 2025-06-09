Медальон защитника Брестской крепости впервые представили в Псковском музее

15:58, 09 июня 2025, ПАИ

Медальон защитника Брестской крепости, псковича Матвея Матвеевича Яковлева, и фрагменты расплавленного кирпича и металла Брестской крепости представили в Псковском музее-заповеднике в рамках выставки одного предмета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника









Экспонаты в фонды Псковского музея-заповедника передала в 1980 году Вера Яковлева, внучка Матвея Яковлева.

«Медальон представляет собой прямоугольную коробочку из оцинкованной жести (50х33х4 миллиметров) с ушком для тесьмы. Внутри помещался вкладыш из бумаги (пергаментная и газетная бумага) с личными данными бойца, выполненный типографским способом. Такой медальон не был герметичным, и поэтому вкладыш с данными быстро приходил в негодность. В 1937 году снят с довольствия РККА. Но всё же встречается у бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. В соответствии с уставом один экземпляр вкладыша изымался похоронной командой, а второй вкладывался обратно в медальон и оставлялся «при убитом или умершем от ран». На основе вкладышей составлялись списки безвозвратных потерь», – рассказали в пресс-службе.

Экспонат представлен в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвящённого Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. На выставке представлены предметы солдатского быта, вещи военной поры, которые являются беспристрастными свидетелями событий военного времени. Таким образом, цель проекта – показать подвиг участника Великой Отечественной войны через конкретный музейный экспонат. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что даёт возможность освещения различных аспектов истории Великой Отечественной войны.

Матвей Матвеевич Яковлев (1913–1941) – младший лейтенант, командир сапёрного взвода сапёрной роты 3-го стрелкового батальона 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. Он родился 12 июня 1913 года в Пскове. Учился в железнодорожной школе, а после её окончания – в Псковском землеустроительном техникуме. Работал в бюро инвентаризации при горкомхозе. В 1935–1937-х годах служил в Рабоче-крестьянской Красной армии. Вновь в РККА с 1939 года. Участник советско-финской войны 1939-1940 годов. Окончил курсы младших лейтенантов. В 1941 году младший лейтенант Яковлев служил в приграничном Бресте.

22 июня 1941 года находился в Брестской крепости. Сражался в расположении полка на Кобринском укреплении. В ходе боёв 22 июня Матвей Яковлев получает смертельное ранение и, вероятно, перенесён в Восточный форт. Имя псковича, младшего лейтенанта Матвея Матвеевича Яковлева увековечено на плитах мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».