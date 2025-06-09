Виктор Остренко проинспектировал завершающий этап ремонта дороги Гверстонь – Крупп – Кулье

18:40, 09 июня 2025, ПАИ

Вице-спикер Виктор Остренко проинспектировал завершающий этап ремонта дороги Гверстонь – Крупп – Кулье. В настоящий момент дорожники приводят в нормативное состояние оставшийся отрезок протяжённостью около восьми километров дороги, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Трасса в Печорском муниципальном округе ремонтируется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Вместе с представителями «Псковавтодора» и органов местного самоуправления депутат проехал весь участок. Основные работы уже выполнены: расширена проезжая часть, заменены водопропускные трубы и уложен верхний слой асфальта. Специалистам предстоит укрепить обочины и нанести разметку.

В ходе осмотра Виктор Остренко обратил внимание на отсутствующие в нескольких местах съезды, недостающие опоры освещения и дорожные знаки. Специалисты «Псковавтодора» заверили, что эти замечания не останутся без внимания.

«Подрядчик ведёт работы в хорошем темпе и обещает, что ремонт будет завершён в срок. Это мой избирательный округ, и я знаю, что жители Круппской стороны в большом ожидании сдачи объекта, но даже сейчас уже чувствуют позитивные изменения», – сказал Виктор Остренко.

Срок завершения работ – 1 ноября 2025 года. Дорога Гверстонь – Крупп – Кулье входит в опорную сеть региона и обеспечивает транспортное сообщение для жителей приграничных населённых пунктов. По ней проходит школьный маршрут.