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Общество

​Человеческие останки обнаружили в псковской деревне Жидилов Бор

При проведении строительных работ в Жидиловом Бору найдены человеческие останки, сообщили ПАИ в администрации Псковского района.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области. Фото носит иллюстративный характер

На место вызвали местных поисковиков и представителей следственного управления СК РФ по Псковской области, которые изъяли останки для определения времени захоронения. Если будет установлено, что это останки бойца Красной армии, они будут перезахоронены в Жидиловом Бору, где находится воинский мемориал.

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