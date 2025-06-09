Человеческие останки обнаружили в псковской деревне Жидилов Бор
При проведении строительных работ в Жидиловом Бору найдены человеческие останки, сообщили ПАИ в администрации Псковского района.
На место вызвали местных поисковиков и представителей следственного управления СК РФ по Псковской области, которые изъяли останки для определения времени захоронения. Если будет установлено, что это останки бойца Красной армии, они будут перезахоронены в Жидиловом Бору, где находится воинский мемориал.
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