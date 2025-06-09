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Общество

Русская семья из Австралии переехала в Псковскую область

Русская семья из Австралии вернулась жить в Россию. Местом жительства выбрали Псковскую область, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Светлана Данилина. Скриншот телеканала «Первый Псковский»

Светлана Данилина вместе с сыном Сергеем переехала в Австралию более 20 лет назад. Там вышла замуж за австралийца. После смерти супруга женщина решила вернуться в Россию.

«Я себе так сказала: ностальгия – это рак души. Понимаете, это такая боль! Это очень трудно передать словами. Это когда сидишь целый день, ты, так сказать, свободен, перед компьютером – и ты только в России. Вся моя душа была только в России. Все мои мысли были в России. И даже не знала в Австралии, что у них там делается, какие новости. Это невероятная боль. Поэтому сейчас мы просто очень счастливы», – отметила Светлана Данилина.

В Австралии семью не устраивала пропаганда нетрадиционных ценностей и негативное отношение к её родной стране. Чтобы накопить на билет домой и на первое время, пока не устроится на работу, женщина разукрашивала матрёшек и продавала их.

Светлана Данилина до отъезда в Австралию была преподавателем английского, а теперь её уровень языка ещё выше. Планирует вернуться в профессию – учить школьников или студентов. А сын собирается получать высшее образование и работать. Псковская область помогает семье устроиться на новом месте. Для матери и сына уже сняли квартиру, а сами они сдали документы для получения российских паспортов.

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