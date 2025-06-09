В Пскове в приделе Серафима Саровского завершили укрепление стен, фундаментов и сводов
В Троицком соборе в Псковском кремле продолжается реставрация Серафимовского придела и работы с фасадами здания. В интерьерах придела завершено укрепление стен, фундаментов и сводов. Специалисты приступили к оштукатуриванию поверхности сводов, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
В данный момент производится фиксация дефектов керамических элементов внешнего декора собора. «Для укрепления фундаментов со стороны фасадов проводится бурение скважин. Работа уникальная по своей сложности, глубина бурения для инъектирования – два метра. Раствор закачивался под давлением шести атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины», – отметили специалисты.
Используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров: это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 миллиметра. Современный реставрационный материал не даёт усадки во время набора прочности.
Укрепление происходит в два этапа: на первом – на два метра, на втором – на полную глубину фундаментов. Затем выполнялняются работы по укреплению грунта.
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