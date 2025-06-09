До семи лет грозит двум несовершеннолетним опочанам, похитившим мотоцикл
Двое несовершеннолетних опочан похитили мотоцикл стоимостью порядка ста тысяч рублей, чтобы покататься. Полиция задержала их по горячим следам, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, 8 июня злоумышленники украли мотоцикл 2025 года выпуска, взломав замок сарая у дома на улице Строителей, где находилось транспортное средство. Подозреваемыми оказались двое несовершеннолетних жителей Опочки. Выяснилось, что подросткам захотелось прокатиться на новом чужом байке. Мотоцикл изъят без технических повреждений.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.
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