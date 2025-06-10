В путешествие по усадьбе Римского-Корсакова приглашает Псковский музей-заповедник

08:14, 10 июня 2025, ПАИ

14 июня в 10:30 Псковский музей-заповедник организует путешествие в усадьбу композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Вечаша в Плюсском районе, где он создавал свои оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Царская невеста» и «Ночь перед Рождеством». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Участников путешествия ожидает прогулка по усадебному парку, экскурсия по дому-музею – подлинные интерьеры XIX века, личные вещи и рукописи, хранящие дух эпохи, выставка гобеленов «Из нити сотворенный мир», созданных художниками Яновыми из Луги, а также чай из самовара на веранде с видом на парк.

Обязательна предварительная запись. Билеты можно приобрести в кассе музея на улице Некрасова, 7. Телефон для справок и бронирования: 8 (8112) 66-33-11.