Экспертный совет «Моглино» рассмотрел два новых инвестпроекта на общую сумму 4,2 млрд рублей

23:51, 09 июня 2025, ПАИ

Проекты двух производственных компаний с общим объёмом инвестиций порядка 4,2 миллиарда рублей рассмотрел наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

К рассмотрению экспертным советом «Моглино» допущен проект строительства завода по производству и отгрузке сжиженного природного газа. У инвестора есть договорённости о сбыте продукции на территории России, отметил глава региона.

Второй проект касается строительства завода полного цикла по экологичному безотходному производству базальтовых теплоизоляционных плит. Планируется, что 40 % оборудования на заводе будет отечественного производства, а количество рабочих мест составит 150.

Следующий этап – разработка бизнес-планов. Компании будут защищать их на экспертном совете.