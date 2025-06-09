Экспертный совет «Моглино» рассмотрел два новых инвестпроекта на общую сумму 4,2 млрд рублей
Проекты двух производственных компаний с общим объёмом инвестиций порядка 4,2 миллиарда рублей рассмотрел наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
К рассмотрению экспертным советом «Моглино» допущен проект строительства завода по производству и отгрузке сжиженного природного газа. У инвестора есть договорённости о сбыте продукции на территории России, отметил глава региона.
Второй проект касается строительства завода полного цикла по экологичному безотходному производству базальтовых теплоизоляционных плит. Планируется, что 40 % оборудования на заводе будет отечественного производства, а количество рабочих мест составит 150.
Следующий этап – разработка бизнес-планов. Компании будут защищать их на экспертном совете.
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Экспертный совет «Моглино» рассмотрел два новых инвестпроекта на общую сумму 4,2 млрд рублей
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