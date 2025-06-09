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Общество

Псковскому аэропорту присвоили первую категорию для точного захода на посадку по приборам

Международному аэропорту Пскова имени княгини Ольги присвоена первая категория для точного захода на посадку по приборам, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Категория подтверждена соответствующим сертификатом Росавиации. Документ выдан по результатам успешного прохождения экспертной лётной проверки аэропорта. Начало действия – с 13 июня.

«Это важный шаг для развития нашего аэропорта, который позволит принимать самолёты при плохих погодных условиях. Уверен, это позволит привлечь в регион новые авиакомпании, будет способствовать развитию авиамаршрутов и туристической привлекательности региона», – отметил губернатор.

Напомим, весной воздушная гавань Пскова пополнилась системой СП-90. Это комплекс радиотехнического и светосигнального оборудования, которое позволяет самолётам заходить на точную посадку в автоматическом режиме даже при низкой облачности.

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