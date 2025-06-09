Псковскому аэропорту присвоили первую категорию для точного захода на посадку по приборам

23:58, 09 июня 2025, ПАИ

Международному аэропорту Пскова имени княгини Ольги присвоена первая категория для точного захода на посадку по приборам, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Категория подтверждена соответствующим сертификатом Росавиации. Документ выдан по результатам успешного прохождения экспертной лётной проверки аэропорта. Начало действия – с 13 июня.

«Это важный шаг для развития нашего аэропорта, который позволит принимать самолёты при плохих погодных условиях. Уверен, это позволит привлечь в регион новые авиакомпании, будет способствовать развитию авиамаршрутов и туристической привлекательности региона», – отметил губернатор.

Напомим, весной воздушная гавань Пскова пополнилась системой СП-90. Это комплекс радиотехнического и светосигнального оборудования, которое позволяет самолётам заходить на точную посадку в автоматическом режиме даже при низкой облачности.