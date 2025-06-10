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Общество

В Пыталовском районе задержан пьяный острович за рулём

В Пыталовском районе инспекторами ДПС Госавтоинспекции установлен водитель, управлявший транспортным средством, находясь под градусом. Ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 июня по дороге на территории Пыталовского района на автомобиле «Мицубиси» следовал 38-летний житель Островского района в нетрезвом состоянии. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

«В этой связи необходимо помнить, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет», – уточнили в ведомстве.

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