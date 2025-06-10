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Происшествия

Мужчина пострадал после падения с высоты в псковском учреждении культуры

Мужчина упал с высоты 2,5 метра во время работы в одном из псковских учреждений культуры, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Фото: ПАИ

Несчастный случай произошёл, когда 64-летний мужчина выполнял работы на стремянке. Он упал с высоты 2,5 метра. У работника диагностировали ушибленную рану лба, черепно-мозговую травму, перелом плеча.

Обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в трудовой инспекции.

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