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Происшествия

Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках

Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Происшествие произошло в Сигорицком проезде у дома № 2. Водитель эвакуатора при маневрировании зацепил трубу отопления, которая обрушилась на припаркованные автомобили.

Пострадавших нет. На месте работают пожарные и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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