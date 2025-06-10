Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках
Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Происшествие произошло в Сигорицком проезде у дома № 2. Водитель эвакуатора при маневрировании зацепил трубу отопления, которая обрушилась на припаркованные автомобили.
Пострадавших нет. На месте работают пожарные и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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