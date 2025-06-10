Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках

12:04, 10 июня 2025, ПАИ

Трубопровод упал на автомобили в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Происшествие произошло в Сигорицком проезде у дома № 2. Водитель эвакуатора при маневрировании зацепил трубу отопления, которая обрушилась на припаркованные автомобили.

Пострадавших нет. На месте работают пожарные и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.