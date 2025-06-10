Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»: о настоящем и будущем избирательной системы

12:28, 10 июня 2025, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 10 июня, в 14:00.

Какие вызовы стоят перед избирательной системой России: итоги мозгового штурма III Форума избирательных комиссий. В преддверии старта муниципальной избирательной кампании: чем будут отличаться эти выборы от предыдущих? Что такое «паспорт кандидата»? Как искусственный интеллект отразится на ходе выборов и работе избирательных комиссий? На эти темы с главой облизбиркома поговорит ведущий «Оглавления» Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».