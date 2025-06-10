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Общество

Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»: о настоящем и будущем избирательной системы

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 10 июня, в 14:00.

Игорь Сопов. Фото: ПАИ

Какие вызовы стоят перед избирательной системой России: итоги мозгового штурма III Форума избирательных комиссий. В преддверии старта муниципальной избирательной кампании: чем будут отличаться эти выборы от предыдущих? Что такое «паспорт кандидата»? Как искусственный интеллект отразится на ходе выборов и работе избирательных комиссий? На эти темы с главой облизбиркома поговорит ведущий «Оглавления» Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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