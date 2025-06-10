Псковичей приглашают в летнюю школу для будущих инженеров
ПсковГУ приглашает учащихся 8–10-х классов в летнюю школу для будущих инженеров «Технологический лидер». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Участников ждут экскурсии по современным лабораториям, занятия с профессиональными станками и 3D-принтерами, практические мастер-классы, работа в команде над реальными техническими задачами, погружение в профессию конструктора, программиста или разработчика.
Смена состоится с 30 июня по 4 июля. Занятия будут проходить с 10:00 до 14:00 в Передовой инженерной школе Союзного государства ПсковГУ (улица Толстого, 6).
Стоимость программы – 6 000 рублей. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке: forms.pskgu.ru/forms/kreativnyi-lager-dlia-skolniko.
Подробности можно узнать по телефону 20-16-99 (доб. 360), электронной почте amd@pskgu.ru.
Реклама. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». ИНН 6027138617.
С 10 июня автобусы маршрутов №2, 5, 8, 8А и 19 будут следовать по улице Максима Горького в Пскове
Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»: о настоящем и будущем избирательной системы