Псковичей приглашают в летнюю школу для будущих инженеров

12:36, 10 июня 2025, ПАИ

ПсковГУ приглашает учащихся 8–10-х классов в летнюю школу для будущих инженеров «Технологический лидер». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Участников ждут экскурсии по современным лабораториям, занятия с профессиональными станками и 3D-принтерами, практические мастер-классы, работа в команде над реальными техническими задачами, погружение в профессию конструктора, программиста или разработчика.

Смена состоится с 30 июня по 4 июля. Занятия будут проходить с 10:00 до 14:00 в Передовой инженерной школе Союзного государства ПсковГУ (улица Толстого, 6).

Стоимость программы – 6 000 рублей. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке: forms.pskgu.ru/forms/kreativnyi-lager-dlia-skolniko.

Подробности можно узнать по телефону 20-16-99 (доб. 360), электронной почте amd@pskgu.ru.

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