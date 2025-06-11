«Найти своё место в жизни»: Игорь Сопов стал наставником программы «Герои земли Псковской»

08:51, 11 июня 2025, ПАИ

В рамках программы «Герои земли Псковской» важную роль играет наставничество – поддержка и сопровождение ветеранов специальной военной операции (СВО) на пути возвращения к мирной жизни. Одним из наставников программы стал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Корреспондент ПАИ поговорил с ним о том, какую помощь могут получить ветераны, как будет организована работа с ними и какую роль играет наставник в их адаптации.

– Игорь Александрович, почему вы решили стать наставником в рамках программы «Герои земли Псковской»?

– Наставничество – это важный элемент нашей работы. Мы понимаем, что ребята возвращаются с фронта и им нужно найти своё место в жизни. Это не только вопрос трудоустройства, но и адаптации, психологической поддержки. В избирательной комиссии Псковской области есть множество вакансий – как постоянных, так и временных. Мы готовы общаться с ветеранами, рассказывать им о возможностях и помогать найти работу, которая будет соответствовать их интересам и навыкам.

– Какие именно вакансии доступны для ветеранов в избирательной комиссии?

– В нашем аппарате и территориальных комиссиях есть разные позиции: председатели территориальных избирательных комиссий, системные администраторы, специалисты по работе с персональными данными, а также временная работа в дни выборов. Например, в период выборной кампании в Псковской области задействовано около 5200 человек, и мы можем предложить временную занятость на 2-3 недели – это отличный вариант для психологической адаптации и возвращения к мирной жизни.

– Как вы планируете работать с ветеранами, чтобы поддерживать их мотивацию и вовлечённость?

– Мы составим чёткий график встреч и мероприятий, в которых ветераны смогут участвовать и наблюдать за процессом выборов. Это не только работа, но и общение с людьми разных профессий и возрастов – педагогами, врачами, юристами, психологами, работниками культуры и муниципальной сферы. Такое взаимодействие помогает влиться в коллектив и почувствовать себя частью мирной жизни. Кроме того, у нас есть примеры успешного наставничества – на форуме территориальных избирательных комиссий председатель ЦИК России Элла Панфилова рассказывала о девушке, с которой работает уже около года как наставник. Та смотрит, как руководить коллективами, на какие мероприятия приезжает Элла Панфилова, как выступает, какие акценты делает. И она учится.

– На чём будет сделан акцент в вашем общении с участниками программы?

– Меня интересует техническая сторона – системные администраторы, специалисты по работе с техникой и информационными системами, такими, как ГАС «Выборы». Также важна работа с информационным полем и коммуникациями, PR. Мы можем предложить ветеранам участие в работе фондов, например Фонда защитника Отечества, где требуется взаимодействие с людьми, возвращающимися с фронта. В аппарате избирательной комиссии есть специалисты разных направлений — юридического, финансового, технического.

– Что значит интегрировать ветеранов СВО в мирную жизнь - речь ведь идёт не только о трудоустройстве в рамках программы?

– Главная задача наставника – не просто помочь найти работу, а пообщаться с ветеранами, понять, что их волнует, подсказать, исходя из своего жизненного или профессионального опыта. И, наверное, заставить их поверить, что военная жизнь закончилась, а мирная жизнь начинается, к ней надо вернуться. Конечно, забыть прошлое невозможно, но важно осознать, что они нужны здесь и сейчас, в мирных профессиях, и могут реализовать себя. Интеграция в общество – это гораздо больше, чем трудоустройство, это возвращение к полноценной жизни, к общению. Я вижу в этом основную миссию.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор Михаил Ведерников, который позже возглавил её общественный совет. В состав совета также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.