Студентка ПсковГУ вышла в полуфинал всероссийского конкурса наставников

13:49, 10 июня 2025, ПАИ

Студентка Института гуманитарных наук ПсковГУ Вероника Павлова вышла в полуфинал всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в Иваново, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Программа включала конкурсные испытания: собеседование с экспертной комиссией, решение практических заданий по патриотическому воспитанию молодёжи, а также просветительскую и образовательную части.

Финалистов конкурса определят в сентябре.