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Общество

Студентка ПсковГУ вышла в полуфинал всероссийского конкурса наставников

Студентка Института гуманитарных наук ПсковГУ Вероника Павлова вышла в полуфинал всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в Иваново, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

Программа включала конкурсные испытания: собеседование с экспертной комиссией, решение практических заданий по патриотическому воспитанию молодёжи, а также просветительскую и образовательную части.

Финалистов конкурса определят в сентябре.

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