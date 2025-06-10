Студентка ПсковГУ вышла в полуфинал всероссийского конкурса наставников
Студентка Института гуманитарных наук ПсковГУ Вероника Павлова вышла в полуфинал всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в Иваново, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Программа включала конкурсные испытания: собеседование с экспертной комиссией, решение практических заданий по патриотическому воспитанию молодёжи, а также просветительскую и образовательную части.
Финалистов конкурса определят в сентябре.
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