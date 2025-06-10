Теперь жалобы на выборах можно подавать только через «Госуслуги» – Игорь Сопов

17:49, 10 июня 2025, ПАИ

Теперь жалобы на выборах можно подавать только через «Госуслуги», рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 10 июня.

«Поправки, которые вносятся в закон, будут уменьшать влияние анонимных жалобщиков. Дело в том, что сейчас подать жалобу на действия комиссии, членов комиссии нельзя анонимно. Можно только через «Госуслуги», когда вы там авторизуетесь», – заметил Игорь Сопов.

Он отметил, что ряд избирательных комиссий в регионах России сталкивался с такой проблемой, что сотни жалоб от неизвестных людей приходили в дни голосования и комиссия обязана была до конца дня голосования рассмотреть эти жалобы.

«Это была большая проблема. Сейчас вы авторизуетесь, если у вас есть фамилия, имя и отечество и вы, условно говоря, пишите 100 жалоб, то мы уже понимаем, о чем идёт речь. Понятно, что это не жалоба, а дискредитация системы и попытка остановить процесс голосования. Это внесено законодательно и теперь мы будем понимать, что у нас таких проблем будет меньше», – заключил Игорь Сопов.