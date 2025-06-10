Инспекторы ГИМС побывали в лагере «Зеркальный» в Псковской области

23:04, 10 июня 2025, ПАИ

Сотрудники МЧС России посетили детский оздоровительный лагерь «Зеркальный» в рамках месячника обеспечения безопасности детей на водных объектах в летний период, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Вместе с инспекторами ГИМС ребята разобрали ситуации, которые могут случиться на воде, узнали, что нужно делать, если человек оказался в беде. Кроме того, дети смогли примерить спасательные жилеты и научиться обращаться со спасательными устройствами.

В завершение мероприятий дети получили памятки, которые помогут запомнить правила безопасности.

«Подобные мероприятия важны для формирования культуры безопасности на воде у подрастающего поколения. Полученные знания помогут избежать опасных ситуаций сейчас и станут основой для ответственного поведения в будущем», – отметили сотрудники МЧС.