Псковские плакаты вошли шорт-лист конкурса «Победа навсегда» и будут изданы в виде открыток

09:35, 11 июня 2025, ПАИ

Объявлены результаты Всероссийского конкурса библиотечного плаката «Победа навсегда», посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Конкурс проводился при поддержке Российской библиотечной ассоциации в целях увековечения памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, стимулирования творческой активности молодёжи, сохранения и укрепления традиций библиотечной профессии, поиска новых творческих решений в жанре искусства плаката.

На конкурс поступило 386 заявок из 62 регионов России.

В короткий список Всероссийского конкурса библиотечного плаката «Победа навсегда» вошли в том числе плакаты, созданные сотрудниками Централизованной библиотечной системы Пскова: заведующей Библиотекой – Центром общения и информации имени И. Н. Григорьева Натальей Копаницкой и завсектором той же библиотеки Евгенией Ивас.

Все работы участников конкурса, вошедшие в короткий список, будут изданы в виде комплекта открыток, а также разосланы по библиотекам страны для проведения акций памяти.