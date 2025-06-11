Стал известен режим работы Псковского музея-заповедника на праздничных выходных

10:35, 11 июня 2025, ПАИ

Стал известен режим работы Псковского музея-заповедника на праздничных выходных.

11 июня – сокращенный рабочий день, объекты работают до 17:00. Кассы до 16:30. Территория Псковского кремля на вход – до 19:00.

12-14 июня – главное здание, картинная галерея, Поганкины палаты работают с 10:30 до 19:00. 15 июня – с 10:30 до 18:00.



12-15 июня – Власьевская, Варлаамовская, Высокая, Покровская, Плоская башни работают с 10:00 до 20:00.



12-15 июня – объекты музея работают в следующем режиме:

- Информационный центр Псковского кремля с 9:00 до 18:00;

- Приказная палата с 10:00 до 18:00;

- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с 10:30 до 18:00;

- МК «Двор Постникова», МК «Палаты у Сокольей башни», Музей-квартира Ю. П. Спегальского, Музей-квартира В. И. Ленина с 11:00 до 18:00;

- Музей истории города Печоры с 10:00 до 18:00;

- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова и Музей-усадьба С. В. Ковалевской с 10:00 до 17:00;

- Музей-усадьба М. П. Мусоргского с 09:30 до 17:00.



17 июня – выходной день в Музее-квартире В. И. Ленина.