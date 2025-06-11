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Владислав Бобылев: Участники программы «Герои земли Псковской» смогут реализовать свой потенциал

Программа «Герои земли Псковской» открывает широкие возможности как для самих участников программы, так и для региона в целом, сказал директор филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи в Псковской области «Воин» Владислав Бобылев. Своё мнение он высказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Это замечательная возможность для тех, кто прошёл специальную военную операцию (СВО) и получил огромный опыт. И это возможность для региона пополнить свой кадровый резерв людьми, которые доказали не словом, а делом свою преданность России», – отметил Владислав Бобылев.

По его словам, ветераны, участвующие в СВО, как правило, обладают управленческими навыками, которые они применяли в экстремальных ситуациях. Программа позволит им развить эти компетенции в мирной обстановке, получая поддержку опытных наставников с богатым управленческим опытом. Обучение построено с учётом интересов и профессиональных предпочтений участников.

«После прохождения программы человек сможет реализовать свой потенциал, найти себя не только на государственной службе, но и в бизнесе, а также на предприятиях, сотрудничающих с регионом», – добавил Владислав Бобылев.

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