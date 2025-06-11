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Общество

15 млн рублей заложено на реализацию проектов ТОС в бюджете Пскова

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко провел рабочую встречу с жительницей округа №2 Жанной Савенковой, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

Фото: пресс-служба ПГД

Встреча была посвящена вопросам развития местного самоуправления и вовлечения граждан в решение вопросов благоустройства и улучшения жизни в их микрорайонах.

Председатель Думы рассказал о создании и преимуществах ТОС, а также о возможностях получения поддержки от муниципалитета для реализации проектов, предложенных жителями. Жительница Пскова выразила заинтересованность и задала ряд уточняющих вопросов.

На сегодняшний день в Пскове зарегистрировано 72 ТОС. В этом году 34 проекта победили в городском конкурсе. На реализацию победивших проектов в бюджете города заложено 15 миллионов рублей.

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