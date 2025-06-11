Больше 22 тысяч посетителей побывали в усадьбах Пушкинского заповедника в праздничные дни

13:00, 11 июня 2025, ПАИ

Больше 22 тысяч посетителей (22 215 человек) побывали в музеях-усадьбах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» за четыре дня LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Об этом ПАИ сообщили в заповеднике со ссылкой на Елену Зиновьеву, руководителя службы музейной, экскурсионной и методической работы «Михайловского».

Всего на разных площадках Дней пушкинской поэзии, в музеях и на Поэтической поляне в «Михайловском» побывало порядка 40 тысяч человек.

В частности, зрителями и слушателями спектакля-концерта народного артиста России Олега Погудина «Золотой век» 5 июня стали 500 меломанов. Выставки, вход на которые в день рождения Пушкина, 6 июня, был свободным, посетили 346 детей и взрослых. В центральный день праздника, 7 июня, на Поэтической поляне, на мастер-классах, которые проводили мастерицы из Центра творческих музейных программ, традиционную куклу «Зайчик» и куклу-оберег «Подорожница» научились мастерить четыреста с лишним гостей «Михайловского».