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Общество

Не выходя из комнаты: как собственнику провести онлайн-собрание без управляющей компании

Все заочные собрания собственников многоквартирных домов с 1 марта можно проводить только через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональные информационные системы. Об этом сообщается в официальном телеграм-калале Министерства строительства России.

Фото: официальный телеграм-канал Министерства строительства России

Провести собрания теперь может не только управляющая компания, но и собственник помещения. Для этого собственник может самостоятельно инициировать собрание и организовать онлайн-голосование через ГИС ЖКХ.

Первое, что нужно сделать, – проверить наличие функции «администратор общего собрания собственников». Для этого необходимо авторизоваться на сайте ГИС ЖКХ, указать адрес дома. Если есть действующий администратор ОСС по МКД, то он отобразится в результатах поиска. Если функция не назначена никому, то можно взять её на себя.

Далее нужно подготовиться к проведению собрания в МКД и проверить готовность дома к собранию. Затем подготавливается шаблон сообщения о проведении собрания и бюллетени. Проект сообщения о голосовании, включая повестку и материалы, необходимо согласовать с юристом.

После обсуждения с жителями вопросов повестки необходимо разместить сообщение о проведении ОСС в ГИС ЖКХ. В системе размещается официальное сообщение о проведении собрания, после чего всем собственникам автоматически направляются уведомления за 10 дней до голосования, о начале голосования и о результатах. В назначенный период собственники получают уведомления в личные кабинеты ГИС ЖКХ и «Госуслуг», где могут проголосовать онлайн.

Затем нужно организовать сбор голосов, разместить заполненные собственниками бюллетени в системе и подвести итоги.

Опубликовать результаты можно в холлах и подъездах домов, при этом проинформировав собственников о возможности просмотра протокола в личном кабинете ГИС ЖКХ в мобильном приложении «Госуслуги. Дом».

Подробнее информацию можно найти в карточках «Минстрой России».

  • Не выходи из комнаты: как собственнику провести онлайн-собрание без управляющей компании
    Фото: Минстрой России
  • Не выходи из комнаты: как собственнику провести онлайн-собрание без управляющей компании
    Фото: Минстрой России
  • Не выходи из комнаты: как собственнику провести онлайн-собрание без управляющей компании
    Фото: Минстрой России
  • Не выходи из комнаты: как собственнику провести онлайн-собрание без управляющей компании
    Фото: Минстрой России
  • Не выходи из комнаты: как собственнику провести онлайн-собрание без управляющей компании
    Фото: Минстрой России
  • Не выходи из комнаты: как собственнику провести онлайн-собрание без управляющей компании
    Фото: Минстрой России
  • Не выходи из комнаты: как собственнику провести онлайн-собрание без управляющей компании
    Фото: Минстрой России
  • Не выходи из комнаты: как собственнику провести онлайн-собрание без управляющей компании
    Фото: Минстрой России

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