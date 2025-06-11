На прогулку по Запсковью приглашает горожан Псковский музей

14:06, 11 июня 2025, ПАИ

На прогулку по Запсковью приглашает горожан Псковский музей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«13 июня приглашаем вас прогуляться по Рыбникам, «Немецкому берегу», Примостью и Званице. Именно эти исторические места Пскова с необычными названиями станут главными точками маршрута экскурсии «Городские истории. Запсковье», – уточнили в музее.



Участникам прогулки расскажут истории о древних кончанских храмах и каменных палатах, а также людях, связанных с Запсковьем: купцах, военных, бургомистрах, врачах и героях романтических историй.



Бонус от музея – знакомство с интерьерами Варлаамовской башни и выставкой «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королем Густавом II Адольфом.

Экскурсия состоится 13 июня в 15:00. Место сбора – информационный центр музея (Кремль, 4). Телефон для записи: 8 (8112) 66-33-11.

