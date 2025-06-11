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Общество

Армен Мнацаканян проконтролировал объекты благоустройства в Новоржевском округе

Рабочий выезд на объекты благоустройства в Новоржевском муниципальном округе совершил вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян. Вместе с главой округа Любовью Трифоновой он проконтролировал второй этап работ в Екатерининском сквере в Новоржеве. Территория благоустраивается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благодаря участию жителей в общественном голосовании. Подготовительные работы подрядчик уже выполнил, впереди укладка плитки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

  • Армен Мнацаканян проконтролировал объекты благоустройства в Новоржевском округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Армен Мнацаканян проконтролировал объекты благоустройства в Новоржевском округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Армен Мнацаканян проконтролировал объекты благоустройства в Новоржевском округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Армен Мнацаканян проконтролировал объекты благоустройства в Новоржевском округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Армен Мнацаканян проконтролировал объекты благоустройства в Новоржевском округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Армен Мнацаканян проконтролировал объекты благоустройства в Новоржевском округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Армен Мнацаканян проконтролировал объекты благоустройства в Новоржевском округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Армен Мнацаканян проконтролировал объекты благоустройства в Новоржевском округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Армен Мнацаканян проконтролировал объекты благоустройства в Новоржевском округе
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

От въезда в Новоржев до перекрёстка улиц Германа и Пушкина по обеим сторонам центральной городской улицы на средства федерального и регионального бюджетов обновляют тротуары. В прошлом году благодаря нацпроекту привели в порядок проезжую часть.

В деревне Высокое к 9 Мая с опережением срока на несколько месяцев отремонтировали братское захоронение. Финансирование было выделено в равных долях из местного и регионального бюджетов. Ещё один важный для жителей округа проект – капитальный ремонт моста через реку Селяху на дороге Новоржев – Опочка.

«Здорово, что на Новоржевской земле происходят позитивные перемены. Ещё немало трудных вопросов, которые предстоит решить сильной и неравнодушной команде муниципальных властей. Но дорогу осилит идущий!» – сказал по итогам выезда Армен Мнацаканян.

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