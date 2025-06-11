Ярмарка трудоустройства для участников спецоперации и членов их семей прошла в Великих Луках
Ярмарка трудоустройства для участников спецоперации и членов их семей прошла в Великих Луках, сообщает корреспондент телеканала «Первый Псковский».
В кадровом центре «Работа России» порядка 130 вакансий представили три крупных предприятия, которые производят стеллажное, энергетическое оборудование, а также электротехнику. Работодатели рассказали соискателям об условиях труда, зарплате и возможностях обучения, а специалисты центра проконсультировали желающих по вопросам составления резюме и подготовки к собеседованию.
«Данное мероприятие мы организовали с целью адаптации граждан, которые пришли к нам с боевых действий. И это как один изрод социальной адаптации. Да, возвращение к мирной деятельности, возвращение к трудовой деятельности, безусловно, помощь участникам СВО и их семьям», – рассказала заместитель начальника отделения кадрового центра «Работа России» Ирина Разговорова.
Предварительной договорённости о трудоустройстве достигли с несколькими ветеранами спецоперации, ещё двое соискателей заинтересовались профессиональной переподготовкой в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры». Помимо этого, всех желающих пригласили на всероссийский этап ярмарки трудоустройства, который пройдёт 27 июня.
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Ярмарка трудоустройства для участников спецоперации и членов их семей прошла в Великих Луках
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