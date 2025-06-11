Свою историю рассказал участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской»

22:35, 11 июня 2025, ПАИ

Участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Станислав Пугач во время реабилитации обратился в фонд «Защитники Отечества», там ему помогли восстановить здоровье, а после – найти новый путь, уже на госслужбе. Об этом участник боевых действий рассказал телеканалу «Первый Псковский».

«Мне предложили поучаствовать в псковской программе. Я считаю, что надо продолжать учиться, останавливаться нельзя. Если ты защитник Отечества, если ты такую позицию для себя выбрал, то ты и остаёшься им до конца своей жизни», – сказал участник боевых действий Станислав Пугач.

Вместе с ним в программе благодаря фонду «Защитники Отечества» участвует ещё 25 бойцов.

«У ребят появляется прекрасная возможность продолжить служить Родине в Псковской области и попробовать себя реализовать уже в статусе муниципального либо гражданского служащего. Это уникальная возможность, не отрываясь от земли, не отрываясь от постоянного места жительства, здесь, в нашем родном регионе, получить дополнительное образование и реализовать себя уже в совершенно другом статусе».

Уже в июле станут известны имена победителей программы «Герои земли Псковской».