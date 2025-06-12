Мира и новых свершений на благо страны пожелал Алексей Наумец россиянам

15:47, 12 июня 2025, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец в своём телеграм-канале поздравил подписчиков с Днём России.

«Этот праздник – символ нашего национального единства, гордости за великую историю и веры в светлое будущее нашей Родины», – подчеркнул Алексей Наумец в поздравлении.

В заключение он пожелал всем мира, процветания, новых свершений на благо России и благополучия в каждом доме. «Пусть наша страна крепнет и развивается, а в сердцах её граждан всегда живёт любовь к Отчизне и дух созидания», – заключил сенатор.