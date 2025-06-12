Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мира и новых свершений на благо страны пожелал Алексей Наумец россиянам

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец в своём телеграм-канале поздравил подписчиков с Днём России.

Фото: ПАИ

«Этот праздник – символ нашего национального единства, гордости за великую историю и веры в светлое будущее нашей Родины», – подчеркнул Алексей Наумец в поздравлении.

В заключение он пожелал всем мира, процветания, новых свершений на благо России и благополучия в каждом доме. «Пусть наша страна крепнет и развивается, а в сердцах её граждан всегда живёт любовь к Отчизне и дух созидания», – заключил сенатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июня 2025

День России отметили в Псковском музее
12 июня 2025

Владимир Путин назначил судей в Псковскую область
12 июня 2025

Дожди и сильный северный ветер ожидают псковичей 13 июня
12 июня 2025

Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский»
12 июня 2025

Сезон птенцов начался в гдовском «Доме белого аиста»
12 июня 2025

Новая выставка о героях войны открылась в Псковском музее-заповеднике
12 июня 2025

Псковские приставы почтили память героев СВО
12 июня 2025

Красногородцы встретили День России автопробегом

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...