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Общество

Сенатор Наталья Мельников поздравила псковичей с Днём России

Сенатор Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поздравила псковичей с Днём России.

Наталья Мельникова. Фото со страницы «ВКонтакте»

«Этот праздник – символ нашей национальной гордости, единства и неразрывной связи с богатой историей и культурой нашей страны. День России – это возможность вспомнить о наших общих ценностях, достижениях и стремлениях к лучшему будущему», - отметила сенаторю

По ее словам, в Совете Федерации ежедневно работают над укреплением российской государственности, развитием экономики и социальной сферы, созданием благоприятных условий для жизни каждого гражданина России.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель нашей страны чувствовал себя защищенным, уверенным в завтрашнем дне и имел возможность реализовать свой потенциал. День России – это напоминание о нашей общей ответственности за судьбу страны и будущее наших детей. Вместе мы можем построить сильную, процветающую и справедливую Россию. Пусть этот праздник вдохновляет нас на новые свершения во имя процветания нашей Родины! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия», - подытожила Наталья Мельникова.

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