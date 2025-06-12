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Общество

На открытую фотовыставку Русского географического общества в Пскове пригласил Михаил Ведерников

На фотовыставку Русского географического общества на улице Пушкина в Пскове пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

На выставке представлено более 40 снимков победителей масштабного конкурса РГО «Самая красивая страна».

  • Фотовыставка РГО на улице Пушкина
    Фото: Михаил Ведерников
  • Фотовыставка РГО на улице Пушкина
    Фото: Михаил Ведерников
  • Фотовыставка РГО на улице Пушкина
    Фото: Михаил Ведерников
  • Фотовыставка РГО на улице Пушкина
    Фото: Михаил Ведерников
  • Фотовыставка РГО на улице Пушкина
    Фото: Михаил Ведерников
  • Фотовыставка РГО на улице Пушкина
    Фото: Михаил Ведерников
  • Фотовыставка РГО на улице Пушкина
    Фото: Михаил Ведерников

«Из разных уголков России свои лучшие работы ежегодно присылают десятки тысяч фотографов. На снимках – бескрайние леса и заснеженные горные вершины, зеркальные озёра и таинственное северное сияние. Какая же у нас красивая и необъятная страна! Будете в центре Пскова – загляните на улицу Пушкина. Фотовыставка впечатляет просторами и, конечно, вдохновляет на путешествия», - написал глава региона.

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