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Общество

Псковские приставы почтили память героев СВО

12 июня, в День России, главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области и председатель общественного совета при ведомстве Камиль Ижболдин возложили цветы к мемориалу «Воин» в деревне Выбуты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Памятник установлен в честь героев – защитников Отечества, бойцов, павших в ходе специальной военной операции.

Фото: УФССП России по Псковской области

Мемориал «Воин» стал местом, где псковичи выражают благодарность и уважение к тем, кто ценой своей жизни исполнил долг перед Родиной.

«В День России мы особенно остро осознаём, какой ценой достаётся независимость и безопасность нашей страны. Возложение цветов – это не просто символический жест, это наш долг перед теми, кто отдал жизнь за наше будущее», – отметил Сергей Колесников.

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