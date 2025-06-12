Псковские приставы почтили память героев СВО

16:39, 12 июня 2025, ПАИ

12 июня, в День России, главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области и председатель общественного совета при ведомстве Камиль Ижболдин возложили цветы к мемориалу «Воин» в деревне Выбуты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Памятник установлен в честь героев – защитников Отечества, бойцов, павших в ходе специальной военной операции.

Мемориал «Воин» стал местом, где псковичи выражают благодарность и уважение к тем, кто ценой своей жизни исполнил долг перед Родиной.

«В День России мы особенно остро осознаём, какой ценой достаётся независимость и безопасность нашей страны. Возложение цветов – это не просто символический жест, это наш долг перед теми, кто отдал жизнь за наше будущее», – отметил Сергей Колесников.