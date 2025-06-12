День России отметили в Псковском музее

18:51, 12 июня 2025, ПАИ

День России отметили в Псковском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника















«Яркими танцами приветствовал гостей заслуженный коллектив народного творчества – театр танца «Русские узоры», эмоциональные танцевальные номера погрузили зрителей в атмосферу традиций и русской культуры», – отметили в пресс-службе.

Участники праздника посетили экскурсию по выставке «Я родом из Дома Святой Троицы…» патриарх Тихон и Псков», на примере уникальных экспонатов проследили жизненный путь патриарха Тихона, его духовную связь с Псковской землёй. А экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам» погрузила зрителей в события 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения.

«Сегодня такой прекрасный день, прекрасная погода, такая прекрасная наша Родина! Мы все гордимся ею и хотим, чтобы она процветала, был мир. Желаем всем счастья, любви. Очень рады, что попали сегодня к вам в гости, желаю вам тоже процветания и всего самого хорошего», – поделилась впечатлением гость праздника Людмила Сорокина.

Младшие участники программы смогли посетить сразу два мастер-класса: «Открытка в стиле XIX века. Малая родина» и «Моя Россия». Каждый сделал свой уникальный коллаж, демонстрирующий разнообразие и многогранность России, выбрав, что для него значит его любимая страна.